إسرائيل تدفع 5 ملايين دولار تعويضات لذوي قتلى أردنيين

عمان - (د ب أ):

ذكرت صحيفة "الغد" الأردنية، اليوم السبت، أن إسرائيل دفعت خمسة ملايين دولار لذوي قتلى أردنيين في حادثي السفارة الإسرائيلية والقاضي رائد زعيتر .

كان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسميّ باسم الحكومة الاردنية محمد المومني قد اعلن مساء أول امس الخميس أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تلقّت مذكرة رسمية من وزارة الخارجية الاسرائيلية عبّرت فيها عن أسف الحكومة الاسرائيلية وندمها الشديدين إزاء حادثة السفارة الاسرائيلية في عمّان التي وقعَت في يوليو من العام الماضي.

وأسفرت عن "استشهاد مواطنين أردنيين اثنين وكذلك إزاء حادثة استشهاد القاضي الأردني زعيتر".

وذكرت صحيفة "الغد" ، نقلا عن مصادر مقربة من عائلة القتلى، أن الحكومة الاسرائيلية قدمت تعويضا ماليا مقداره 5 ملايين دولار لذوي قتلي السفارة ولذوي الشهيد القاضي زعيتر بمعدل مليون و650 الف دولار لكل اسرة.

كان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، قد ذكر في بيان، امس الجمعة، أن "اسرائيل والأردن توصلتا لاتفاق بعد الحوادث التي وقعت في السفارة في الأردن في 23 يوليو 2017 وفي الحادث الذي قتل فيه قاض أردني في مارس 2014. وستعود السفارة الإسرائيلية في الأردن إلى العمليات الكاملة فورا"،حسبما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت .

في يوليو الماضي، اتهم الأردن حارسا بالسفارة الإسرائيلية بالقتل بسبب إطلاق النار على أردنيين اثنين، وقتلهما في مجمع السفارة بالعاصمة عمّان.

وتسبب ذلك في إثارة أزمة دبلوماسية، بعد أن قالت إسرائيل إن حارس الأمن تصرف من منطلق الدفاع عن النفس. وعاد الحارس إلى جانب موظفين آخرين في السفارة إلى إسرائيل.

كان رائد علاء الدين زعيتر، وهو قاضٍ أردني من أصول فلسطينية، قد قتل في مارس 2014 على يد الجيش الإسرائيلي عند معبر جسر الملك حسين على الحدود بين الضفة الغربية والأردن، ما أثار موجة غضب واحتجاجات عارمة في الأردن والاراضي الفلسطينية.