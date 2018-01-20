ماذا يعني إغلاق الإدارات الفيدرالية في الحكومة الأمريكية؟

(أ ف ب ):

يتوقف مئات الاف الموظفين الحكوميين الأمريكيين عن العمل بشكل مؤقت، اليوم السبت، بعد فشل الكونجرس في التوصل لتسوية حول الموازنة قبل منتصف ليل الجمعة السبت.

وهي المرة الأولى التي يطبق فيها هذا الإجراء منذ أكتوبر 2013 في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. وقد استمر 16 يوما. وسيترجم ببطالة تقنية بلا أجور لأكثر من 850 الف موظف فدرالي يعتبرون "غير اساسيين" لعمل الادارة.

إلا أن الخدمات الأساسية لن تنقطع وستشمل أجهزة الأمن والهجرة والمصرف المركزي ومستشفيات قدامى المقاتلين والقوات المسلحة.

في ما يلي استعراض للدوائر والهيئات التي ستتأثر أم لا بهذا الاغلاق:

الدفاع والأمن والحدود

سيواصل العسكريون الأمريكيون البالغ عددهم 1,5 مليون شخص وغالبيتهم تابعون لوزارة الدفاع وأيضا 40 الفا في وزارة الامن الداخلي عملهم.

وأصدرت وزارة الدفاع الخميس امرا بان "كل العاملين العسكريين سيواصلون عملهم بشكل طبيعي".

لكن عدد كبيرا من المدنيين في الوزارتين بينهم نحو ثلاثة ارباع المدنيين ال640 الفا العاملين في البنتاغون سيلزمون منازلهم.

من شأن ذلك أن يؤدي لتباطؤ العمل ويمكن أن يؤثر على قطاع الدفاع الخاص الضخم الذي يعتمد على العقود المبرمة مع البنتاغون.

في المقابل، سيواصل موظفو الجمارك ودوريات الحدود ووزارة الهجرة وهيئة الجنسية والهجرة عملهم على الحدود البرية والبحرية والجوية للبلاد.

مهام حكومية أساسية

العمل سيستمر بشكل طبيعي في الكونغرس والمحاكم الفدرالية وهيئة قدامي المقاتلين وايضا في هيئة البريد.

كما لن يتوقف التحقيق الذي يتولاه المحقق المستقل روبرت مولر حول تواطؤ محتمل بين الفريق الانتخابي للرئيس دونالد ترامب وموسكو.

واشنطن

العاصمة الأمريكية تعمل بتمويل فدرالي ما يعني أن بعض الخدمات ستتأثر لكن رئيسة البلدية مورييل باوزر قالت الجمعة إن كل موظفي المدينة سيحضرون الى العمل الاثنين ولن يكون هناك خلل في الخدمات.

وقالت باوزر "ساكون واضحة العاصمة واشنطن ستظل مفتوحة وستواصل تأمين الخدمات للمواطنين".

وتابعت ان المدينة ستواصل جمع النفايات في مختلف المنتزهات الحكومية بينما سيكون موظفو هذه المنتزهات في اجازة مؤقتة.

- سفر -

أعلنت الهيئة الفدرالية للطيران التي تشرف على الرحلات الجوية انها ستواصل العمل وان المطارات ستظل مفتوحة امام المسافرين.

- الحدائق والمتاحف -

الحدائق العامة والمتاحف ستظل مفتوحة لكن بعض الموظفين الحكوميين في المنتزهات سيكون في أجازة مؤقتة بينما المتعاقدون من القطاع الخاص الذين يؤمنون الطعام وغيره من الخدمات سيواصلون العمل.

الصحة

سيشهد العمل في هيئات مراقبة الامراض والوقاية منها تباطؤا اذ سيدخل 61% من موظفي مراكز الوقاية من الأراضي في أجازة مؤقتة بحسب صحيفة "واشنطن بوست" كما سيتوقف القسم الكبير المعاهد الوطنية للصحة التي تركز على الابحاث.

خدمات عامة أخرى

القسم الأكبر من الإدارات الفدرالية الأخرى سيغلق أبوابه بما فيها مصلحة الضرائب والتأمين الاجتماعي، وهيئات الاسكان والتنمية المدنية والتعليم والتجارة والعمل وحماية البيئة.

هذا معناه أنه لم تتم مراجعة الوثائق والتراخيص للأفراد والاشغال وسيواجه المقاولون صعوبة في المضي قدما في مشاريعهم كما أن أجهزة الإغاثة ستتباطأ.