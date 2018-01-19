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ماكرون: الأولوية ستكون لإعادة الإعمار في سوريا والعراق

11:31 م الجمعة 19 يناير 2018
ماكرون: الأولوية ستكون لإعادة الإعمار في سوريا والعراق

إيمانويل ماكرون

باريس - (أ ش أ)

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن تنظيم داعش الإرهابي، في العراق وسوريا "هُزم بشكل كامل تقريباً، وأن النصر العسكري سيتم خلال الأسابيع المقبلة"، مؤكدا أن الأولوية باتت لإعادة الاعمار.

وقال ماكرون - في كلمته بمناسبة العام الجديد للجيوش الفرنسية في تولون (جنوب شرق) اليوم /الجمعة/ - "أن اليوم وبفضل جهود كل الدول المعنية، فإن التنظيم العسكري لداعش في المشرق هزم بشكل كامل تقريباً وأنا واثق أننا سنحقق في الأسابيع المقبلة هذا النصر العسكري على الأرض".

وأضاف الرئيس الفرنسي "أريد من الآن فصاعداً أن نشارك مشاركة فعالة في تثبيت الاستقرار وإعادة البناء ومساعدة الناس مع شركائنا"، مضيفا "لن تكون تلك نهاية المعركة، لكننا سنكيف إمكاناتنا الوطنية مع الوضع العملاني خلال هذه السنة" وذلك في الوقت الذي يشارك فيه 1200 عسكري فرنسي في جهود التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في المنطقة.

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داعش الرئيس الفرنسي العراق سوريا إيمانويل ماكرون

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