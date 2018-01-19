زعيم الديمقراطيين: هناك تقدم مع ترامب في مفاوضات الموازنة

واشنطن - (د ب أ)

قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشوك شومر إنه على الرغم من إحراز تقدم في المفاوضات لتجنب إغلاق مؤسسات الحكومة الاتحادية، يجب أن تستمر المفاوضات بعد اجتماعه في البيت الأبيض مع الرئيس دونالد ترامب.

وقال السناتور شومر إن الاجتماع "الطويل والمسهب" أحرز "بعض التقدم" حيال تمرير ميزانية مؤقتة قبل انتهاء مهلة إقرار ذلك قبل منتصف ليل الجمعة.

وأضاف: "غير أنه لا يزال لدينا عدد لا بأس به من الخلافات. والمناقشات ستستمر".

وأوضح شومر أن الاجتماع مع ترامب غطى "كل القضايا الرئيسية العالقة".