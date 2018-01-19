البابا فرنسيس يدين العنف ضد المرأة

مكسيكو سيتي - (د ب أ)

أدان بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، اليوم الجمعة، العنف ضد المرأة خلال اليوم الأول من زيارته لبيرو.

وقال رئيس الكنيسة الكاثوليكية من مدينة بويرتو مالدونادو، في الغابات البيروفية المطيرة،: "من المؤلم أن نتحدث من جديد عن عدد النساء اللاتي يتعرضن للعنف المتواصل".

وتابع البابا فرنسيس "يجب أن لا نقبل العنف كشيء عادي، هذا سيكون بمثابة الحفاظ على ثقافة الماكو التي لا تعترف بالدور الهام للمرأة في مجتمعاتنا".

يذكر أن مدينة بويرتو مالدونادو، التي يبلغ عدد سكانها 100 الف نسمة والتي تعانى من مشاكل تتراوح من الفقر إلى إزالة الغابات وتجارة البغاء، أول محطة لأنشطة البابا في بيرو منذ وصوله إلى العاصمة ليما قادما من تشيلي أمس الخميس.

وذكر فرنسيس " العنف ضد الشباب والنساء هو صرخة ترتفع إلى السماء".

وبدأت زيارة البابا السادسة إلى امريكا اللاتينية في تشيلي مساء الاثنين وستنتهى في بيرو بعد غد الاحد.

ومن المقرر أن يعود إلى ليما في وقت لاحق من اليوم لإجراء محادثات مع الرئيس بيدرو بابلو كوتشينسكي.