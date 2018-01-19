اجتماع اللحظة الأخيرة بين ترامب والمعارضة لتجنب إغلاق مؤسسات الحكومة

واشنطن - (د ب أ)

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزعيم المعارضة الديمقراطية في مجلس الشيوخ، اليوم الجمعة، في جهود اللحظة الأخيرة بشكل متعجل لتجنب إغلاق الكثير من مؤسسات الحكومة الأمريكية.

والتقى سيناتور نيويورك، تشوك شومر، زعيم الأقلية التي تميل لليسار في مجلس الشيوخ بالرئيس الشعبوي اليميني قبل ساعات فقط من انتهاء المهلة عند منتصف الليل للموافقة على حجم إنفاق الحكومة في الفترة المقبلة.

وأرجأ ترامب سفره بعد ظهر اليوم الجمعة إلى منتجعه مار ألاجو في ولاية فلوريدا حسبما قال البيت الأبيض.

كان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد وافق على موازنة لمدة ثلاثين يوما في وقت متأخر من يوم أمس الخميس.

وفي مجلس الشيوخ الذي يتألف من 100 مقعد، ويسيطر الحزب المحافظ لترامب على 51 مقعدا، يتطلب التشريع الحصول على أغلبية كبيرة تبلغ 60 صوتا ويتعقد الأمر أكثر مع تعهد بعض الجمهوريين في المجلس بالتصويت ضد ما يطلق عليه "قرار الاستمرار" للميزانية.

وإذا عجز مجلس الشيوخ عن التحرك اليوم الجمعة، ستضطر معظم الوكالات الاتحادية للتوقف عن عملياتها غير الضرورية. وسيتم منح مئات الآلاف من موظفيها إجازات بدون أجر.

وكجزء من الصراع بشأن الميزانية المؤقتة، تسعى المعارضة الديمقراطية إلى تمرير تشريع يمنع ترحيل جزء كبير من المهاجرين الشباب الذين وصلوا إلى البلاد بشكل غير قانوني عندما كانوا أطفالا.

وقال مايك مولفاني مدير مكتب البيت الأبيض للشؤون الإدارية والميزانية صباح اليوم الجمعة إن فرصة إغلاق مؤسسات الحكومة الأمريكية منتصف الليل هي النصف "50-50".

واتهم ترامب الديمقراطيين بالتشبث بمواقفهم.

وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في وقت سابق من اليوم يقول إن "قانون تمويل الحكومة مر مساء أمس في مجلس النواب .. الآن نحتاج إلى الديمقراطيين إذا أردنا تمريره في مجلس الشيوخ لكنهم يريدون استمرار الهجرة غير الشرعية وحدودا ضعيفة. هل الإغلاق قادم؟ نحن في حاجة لمزيد من انتصارات الجمهوريين في 2018".

كان ترامب قرر في سبتمبر الماضي إسقاط قانون يحمي الشبان الذين جاءوا إلى أمريكا في طفولتهم بطريقة غير شرعية من الترحيل ويشمل حوالي 800 ألف شخص.

كانت الحكومة الاتحادية قد تعرضت مؤسساتها آخر مرة للإغلاق في أكتوبر عام 2013 لمدة 16 يوما.

وفي حالة تمرير مجلس الشيوخ للموازنة المؤقتة التي تبلغ 30 يوما اليوم ستكون هي الموازنة المؤقتة الرابعة التي يتم تمريرها خلال الشهور العديدة الماضية. وكان العام المالي لعام 2018 قد بدأ في الأول من أكتوبر بدون ميزانية تغطي 12 شهرا.