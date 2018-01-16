ملك الأردن يصل إلى نيقوسيا للمشاركة في القمة الثلاثية مع رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان

عمان/نيقوسيا - (أ ش أ):

وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا اليوم الثلاثاء للمشاركة في القمة الثلاثية التي تضم الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس ورئيس وزراء اليونان الكسيس تسيبراس .. بحسب بيان صادر اليوم عن الديوان الملكي الهاشمي.

ويضم الوفد المرافق للعاهل الأردني، رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة ووزراء الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي والتخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري والطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة.

وتتناول القمة الثلاثية آفاق التعاون المشترك بين الأردن وكل من قبرص واليونان، والتطورات الراهنة في الشرق الأوسط .. كما ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية والثلاثية في العديد من المجالات والقطاعات الحيوية كالطاقة المتجددة والاقتصاد والصحة والزراعة والتعليم العالي والثقافة والملاحة البحرية.