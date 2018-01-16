قائد القوات الأمريكية والناتو في أفغانستان: طالبان لن تنعم بالأمان في أي مكان

كابول - (أ ش أ):

قال الجنرال جون نيكولسون، قائد القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي "ناتو" في أفغانستان، إن حركة طالبان لن تنعم بالأمان في أي مكان في إقليم هيلماند في البلاد.

جاء ذلك في كلمته اليوم الثلاثاء خلال مراسم أول عملية استبدال لقوة المهام "ساوث ويست"، بقيادة البريجيدير جنرال روجر تيرنر، بولاية هيلماند، جنوبي أفغانستان، حسبما أوردت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية.

وحذر نيكولسون، من أن "العدو" لن يحظى بأمان في أي بقعة من بقاع ولاية هيلماند الأفغانية، مؤكداً أن تنفيذ الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في أفغانستان والمنطقة قائم على الظروف الكائنة على أرض الواقع.

وقال نيكولسون، إن "القوات الأمريكية شنت غارة جوية في نوفمبر الماضي، عل معامل إنتاج المخدرات، التي تدعم طالبان، في الشمال، كما ضربت أهدافا لهم على الحدود الأفغانية"، مؤكداً "لن يحظوا بالأمان.. سنلاحقهم في كل مكان في هيلماند من أجل المساعدة في تعزيز أمن الناس والعودة إلى ديارهم".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مؤخرا عن استراتيجية جديدة في أفغانستان، تسمح بإرسال آلاف الجنود الأمريكيين إلى هناك.