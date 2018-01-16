إصابة سبعة حراس بجروح في عراك مع سجين "متطرف" في فرنسا



(أ ف ب):

أصيب سبعة حراس بكسور ورضوض خلال عراك مع سجين "متطرف" في جنوب غرب فرنسا الاثنين، بعد أربعة أيام على حادث مماثل جرى في شمال البلاد، بحسب ما أعلنت الفدرالية العامة للعمل "سي جي تي" لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

وقع الهجوم قرابة الساعة 15,30 (14,30 ت غ) في سجن "مون دو مارسان" في اليوم الذي كان حراس السجون في فرنسا يقومون بتحرك، احتجاجا على ظروف العمل وغياب الأمن.

وتطلب الأمر تدخل تسعة حراس للسيطرة على الموقوف الذي "رفض الخضوع للتفتيش" بينما كان متوجها لممارسة الرياضة ومعه حقيبة أصدرت إنذارا عند إحدى بوابات الأمن.

وصرح لودفيك موتيرون مندوب نقابة "سي جي تي" في سجن مون ديمارسان لوكالة فرانس برس "أصيب ثلاثة حراس بكسور وأربعة اخرين برضوض شتى. والحارسة المسؤولة عن المبنى أصيبت بكسر في عظام الصدر بينما تعرض حارس اخر لكسر في الأنف وثالث لكسر في الأصبع".

وأعلنت وزارة العدل التي أشارت إلى "خمسة جرحى" أن المهاجم سجين حق عام "عنيف جدا ويخضع للمراقبة لأنه انتقل إلى التطرف داخل السجن".

والخميس الماضي، هاجم الألماني كريستيان غانزارسكي العقل المدبر لاعتداء جربا في تونس في 2002 ثلاثة حراس في سجن فاندان لو فياي (شمال فرنسا). ووجه اليه قاض لمكافحة الارهاب مساء الاثنين تهمة محاولة اغتيال ونقل خلال الليل الى سجن سوكودان (شمال) بحسب مسؤول نقابي.

ورغم استقالة مدير سجن فاندان لو فياي وتعهد الرئيس ايمانويل ماكرون ب"خطة شاملة للسجون" إلا أن النقابات واصلت تحركها في السجون الثلاثاء.

وتأثر 139 سجنا من اصل 188 في فرنسا "بدرجات متفاوتة" بالتحرك الذي يشمل وقف العمل أو التأخر أو اضرابات بحسب ادارة السجون.