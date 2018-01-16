مقتل وإصابة العشرات من مليشيا الحوثي في غارات للتحالف العربي باليمن

صنعاء - (أ ش أ):

أفادت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الثلاثاء، بمقتل 10 من مليشيات الحوثي في جبهة الساحل الغربي في اليمن، في غارة شنتها مقاتلات التحالف العربي.

وقالت المصادر، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم، إن الغارة استهدفت تجمعا لمسلحي المليشيات خلال تسلمهم أسلحة وذخائر جنوب شرق مديرية حيس في محافظة الحديدة.

وأضافت المصادر أن العشرات من مليشيات الحوثي قتلوا وأصيب آخرون في غارات لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعات لهم في جبل قرحة في محافظة البيضاء، كما استهدفت الغارات تجمعات المليشيات في مديرية ناطع أثناء استعدادهم لشن هجوم علي قوات الشرعية لاستعادة جبل مركوزة الاستراتيجي.

وفي مديرية نهم شرقي صنعاء، قتل عدد من مسلحي مليشيات الحوثي في غارات للتحالف العربي استهدفت مواقع حوثية في جبل بحرة، كذلك شنت المقاتلات غارات على المليشيات في محافظة صعدة.