مصر: اعتراض مقاتلات قطرية طائرتين مدنيتين إماراتيتين خرق للأعراف الدولية

القاهرة - أ ش أ:

أكد شريف فتحي، وزير الطيران المدني، أن اعتراض طائرات مقاتلة قطرية للطائرات المدنية الإماراتية يمثل خرقا للاتفاقيات والأعراف الدولية، والقيم الإنسانية؛ لأنه يعرض أرواح المسافرين والأبرياء للخطر، مشيرا إلى أن لدولة الإمارات الحق في اعتراضها على هذا الخرق بالسبل القانونية.

وقال فتحى في تصريح، اليوم الاثنين، إن اعتراض الرحلات التجارية المدنية معروفة المسار والحاصلة على الموافقات والتصاريح المطلوبة هو تصرف غير مبرر وفيه خطر شديد على أمن وسلامة الملاحة الجوية.

وشدد على أن ما حدث يمثل خرقاً للاتفاقيات والأعراف الدولية بل القيم الإنسانية لأنه يعرض أرواح المسافرين والأبرياء للخطر ولدولة الإمارات الشقيقة الحق في اعتراضها على هذا الخرق بالسبل القانونية.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدنى الإماراتية قد أعلنت فى وقت سابق اليوم أن مقاتلات قطرية قامت باعتراض طائرتين مدنيتين خلال مرحلة نزولهما إلى مطار البحرين الدولى.