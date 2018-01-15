حكومة كردستان: التوصل لاتفاق مع بغداد بشأن مطاري أربيل والسليمانية

اربيل /بغداد - (د ب أ)

أعلنت وزارة النقل في حكومة اقليم كردستان، اليوم الاثنين، عن توصل اربيل لاتفاق مع بغداد بشأن مطاري أربيل والسليمانية.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل والموصلات في إقليم كردستان أوميد محمد في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بهدف رفع الحصار عن مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الجوية الدولية توصل وفدا حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية الى إتفاق من ست نقاط".

وأضاف أن "وفد الحكومة الاتحادية سيرفع مسودة الاتفاقية الى رئاسة مجلس الوزراء لإتخاذ القرار بشأنها".

وكشفت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، ان الاجتماع الذي عقدته اللجنة العليا التي وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي بتشكيلها في اربيل شهد عقد خمسة لقاءات ثنائية في الجوانب الامنية والحدودية والمطارات والجمارك والمنافذ الحدودية والسدود والنفط، مؤكدة أن اللقاءات انتهت بصياغة محاضر.

كان مصدر عراقي قد أفاد اليوم الاثنين بأن وفدا من وزارة الداخلية العراقية توجه إلى إقليم كردستان شمالي العراق.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الوفد سيبحث مع المسؤولين في الإقليم، الأوضاع الأمنية والسياسية، والمنافذ الحدودية".

كان وفد كردستاني برئاسة وزير داخلية الإقليم كريم سنجاري وصل أمس الأول السبت إلى العاصمة بغداد لإجراء مباحثات مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية بشأن إدارة المنافذ الحدودية، فيما أكدت وزارة الداخلية الاتحادية أن اجتماع الوزير قاسم الأعرجي مع وفد إقليم كردستان كان مثمرا.

يذكر أن الحكومة العراقية علقت الرحلات الجوية الدولية إلى مطاري أربيل والسليمانية اعتبارا من 29 سبتمبر الماضي على خلفية الاستفتاء الذي أجراه الإقليم حول الانفصال عن الحكومة الاتحادية، حيث يسمح فقط بالرحلات اليومية إلى مطار بغداد.