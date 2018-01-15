آلاف يفرّون خوفا من انفجار بركان مايون في الفليبين

الفلبين - (أ ف ب):

يقوم آلاف من سكان المنطقة المحيطة بمايون، أحد أنشط البراكين في الفليبين، الاثنين، بإخلاء منطقتهم، بعدما حذر الخبراء من خطر ثورانه قريبا.

وقال العلماء إن الزلازل البركانية والصخور المنبعثة من فوهة البركان الواقع في جزيرة لوسون بوسط البلاد- تكثفت في الساعات الـ24 الأخيرة.

وتلقى أكثر من 12 ألف شخص أوامر بإخلاء المنطقة في شريط عرضه سبعة كيلومترات حول البركان، وحذرت السلطات من خطر حدوث سيول وحلية وتشكل سحب سامة.

وقال مسؤول في مكتب المنطقة للدفاع المدني كلاوديو يوكوت لوكالة فرانس برس إن "بقاء العائلات في هذا المحيط وتنشق الدخان يشكلان خطرا".

وأضاف "بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأسابيع الأخيرة، يمكن أن يؤدي الركام الذي تجمع على منحدرات جبل مايون إلى سيول من الطين"، مشيرا الى انه "اذا لم تتوقف الامطار فقد يحدث ذلك".

ويبلغ ارتفاع هذا البركان 2460 مترا. وقد انفجر حوالى خمسين مرة في السنوات ال400 الاخيرة.

وكان اعنف ثوران له وقع في 1814 عندما قتل 1200 شخص في الحمم البركانية التي دمرت بالكامل مدينة كاغساوا باستثناء جرس كنيسة اصبح معلما سياحيا مهما اليوم.

ويعود آخر انفجار لهذا البركان الى 2014 ودفع السلطات الى اجلاء 63 الف شخص.

وقال ريناتو سوليدوم المسؤول في المعهد الفيليبيني للبراكين والزلازل لفرانس برس "نعتقد ان الحمم اصبحت اكثر سيولة مما كانت عليه في 2014 وهذا يعني انها يمكن ان تجري بسرعة اكبر والى مستويات ادنى".

واضاف "نرى نقاط تشابه مع انفجار البراكين الذي يبدأ بسيل من الحمم ويبلغ ذروته عند انفجاره. هذا ما نراقبه ونريد حماية السكان".