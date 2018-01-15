دبلوماسي إنجليزي سابق يحذر من انفصال بريطانيا وفرنسا بعد بريكست

لندن- (أ ش أ):

حذر مستشار الأمن القومي البريطاني السابق، سفير بريطانيا السابق في فرنسا اللورد بيتر ريكيتس من أن المملكة المتحدة وفرنسا قد تنفصلان تدريجيا نتيجة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، الأمر الذي سيؤدي لتقويض التعاون بينهما في مجال الدفاع والأمن .

وقال اللورد ريكيتس- وفقا لما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني - إنه في سبيل مكافحة ذلك يتعين على كل من بريطانيا وفرنسا أن يعملا بشكل جاد من أجل توثيق العلاقات وتكثيف الاجتماعات الثنائية .

وأشار إلى أن البريكست لن يضعف حالة التعاون الأمني والدفاعي الوثيق بين بريطانيا وفرنسا، ولكنه سيغير السياق وقد يؤدي لخطر انفصال الدولتين تدريجيا.

وأضاف مستشار الأمن القومي البريطاني السابق أن التعاون في مكافحة الإرهاب والتهديدات الإلكترونية أصبح أكثر تقاربا بين الدولتين ردا على الهجمات الإرهابية الأخيرة، مؤكدا ضرورة ألا يؤثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سلبًا على هذا التعاون.