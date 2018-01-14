إسرائيل تعلن تدمير نفق لحماس كان يسمح بعمليات تسلل

غزة - (أ ف ب):

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه دمر نفقا حفرته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة، للقيام بعمليات تسلل إلى الدولة العبرية، موضحا أنه شنت غارات جوية، واستخدم وسائل أخرى لهدمه.

قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قامت بالهجوم مساء السبت واستخدم الجيش وسائل أخرى لم تكشف، موضحا أنه لا يعرف ما إذا كان تدمير النفق أدى إلى سقوط ضحايا.

وأوضح الناطق أن النفق "كان في طور البناء عندما دمر السبت". وتابع أن الغارة وقعت داخل قطاع غزة بينما استخدمت الوسائل الأخرى لهدم الجزء الذي يمتد داخل إسرائيل من النفق الذي يمر خصوصا تحت معبر كرم أبو سالم المخصص للبضائع بين الدولة العبرية وغزة.

وأوضح أن النفق يبدأ في شرق مدينة رفح (جنوب القطاع) ويمتد 180 مترا داخل الاراضي الاسرائيلية ثم يواصل مساره في مصر على مسافة لم تحدد. وتابع أنه لم يرصد أي مخرج للنفق

وتابع أن تدمير النفق تم بالتنسيق مع مصر، وكان يبلغ طوله الإجمالي حوالى كيلومتر ونصف.

وأكدت إسرائيل أنها طورت وسائل جديدة لكشف وتدمير هذا النوع من الأنفاق بينما تبني في الوقت نفسه جدارا تحت الأرض على الحدود.

وهذا ثالث نفق تدمره إسرائيل منذ نهاية أكتوبر.

واستخدم هذا النوع من الأنفاق في هجمات ضد إسرائيل، وخصوصا في الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في 2014 واكتشف ودمر خلالها نحو ثلاثين نفقا.