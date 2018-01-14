الجبوري: على البرلمان العراقي المصادقة على موعد الانتخابات أو تحديد موعد جديد

بغداد ( أ ش أ)

دعا رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، اليوم الأحد، البرلمان إلى ضرورة المصادقة علي الموعد المحدد للانتخابات من قبل الحكومة أو تحديد موعد جديد .

وقال الجبوري خلال اجتماع رئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل النيابية - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن " على البرلمان طرح خيارين للتصويت على قانون الانتخابات، أما المصادقة على الموعد المحدد من قبل الحكومة أو عرض خيار آخر لتحديد موعد جديد، وبالتالي على المجلس حسم الموضوع".

يذكر أن رئاسة مجلس النواب عقدت في وقت سابق من اليوم اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية في مبنى البرلمان لبحث مسألة الانتخابات .

وكان مجلس الوزراء قد حدد 5 ديسمبر 2018 موعدا جديدا للانتخابات النيابية بدلا من 15 مايو الذي حدده في وقت سابق.