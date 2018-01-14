نتنياهو يزور الهند لتعزيز العلاقات الثنائية

تل أبيب - (د ب أ):

يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الهند اليوم الأحد في زيارة وصفت بأنها خطوة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية.

وسوف يزور نتنياهو كل من دلهي ومومباي وجوجارات خلال زيارة تستمر خمسة أيام . ومن المقرر أن يعقد لقاءات مع كل من نظيره الهندي ناريندرا مودي والرئيس رام ناث كوفيند ووزيرة الشؤون الخارجية سوشما سواراج.

وتأتي الزيارة بعد تصويت الهند لصالح قرار للأمم المتحدة يرفض إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل.

وخلال الزيارة ، توقع إسرائيل والهند اتفاقيات ثنائية في قطاعات الطاقة والانتاج السينمائي والطيران وأمن الانترنت والاستثمار المتبادل.

وقال نتنياهو قبيل المغادرة من مطار بن جوريون في إسرائيل في وقت متأخر أمس السبت :"نقوي العلاقات بين إسرائيل وهذه القوة العالمية المهمة . يخدم هذا مصالحنا الأمنية والاقتصادية والتجارية والسياحية ، والكثير من المصالح الأخرى".

يرافق نتنياهو في زيارته للهند وفد كبير من رجال الأعمال والطفل موشيه هولتسبرج الذي فقد أبويه في هجوم عام 2008 على مركز يهودي في مومباي.

ويلتقي نتنياهو زعماء الطائفة اليهودية في الهند وعدد من نجوم بوليوود ويزور مقبرة غاندي في دلهي ، كما يحضر احتفالية تذكارية لضحايا تفجيرات مومباي 2008 .

وأفاد مكتب رئيس الوزراء في تل أبيب بأن الزيارة تأتي في ذكرى مرور 25 عاما على العلاقات الإسرائيلية الهندية . وكان مودي قد أصبح في يوليو أول رئيس حكومة هندي يزور إسرائيل أثناء شغله منصبه.