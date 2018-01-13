الدفاع المدني السوري: قصف الغوطة الشرقية بغاز الكلور السام

حلب- (د ب أ):

أفاد مصدر في الدفاع المدني السوري بقيام القوات الحكومية، اليوم السبت، بقصف مناطق في الغوطة الشرقية بعدة صواريخ تحمل غاز الكلورالسام.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن القصف أدى إلى وقوع عدد من حالات الاختناق بين المدنيين في مدينة دوما، بينهم ثلاثة أطفال.

من جانبه، أكد مصدر في غرفة عمليات معركة "بأنهم ظلموا" لـ (د. ب. أ) "قصف القوات الحكومية المنطقة الفاصلة بين مدينتي حرستا ودوما بعد فشلها في تحقيق أي تقدم على الأرض وتكبدها خسائر كبيرة".

وحذر المصدر من إقدام النظام على استخدام الأسلحة الكيماوية كما حصل في شهرأغسطس عام 2013.