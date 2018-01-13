مقتل 76 مسلحًا على الأقل في عمليات عسكرية خلال 24 ساعة في أفغانستان

كابول- (د ب أ):

ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان، اليوم السبت، أن 76 مُسلحًا على الأقل قتلوا في عمليات عسكرية، نفذها أفراد قوات الدفاع والأمن الوطني الافغانية في 8 أقاليم في الساعات الـ24 الماضية، وفقًا لما ذكرته قناة "تولو.نيوز" التلفزيونية الأفغانية.

وقال البيان، السبت، إن ثلاثة من القادة الرئيسيين من حركة طالبان، قتلوا في الهجمات.

وأعلنت الوزارة أنه جرى اعتقال 14 مسلحا خلال العمليات العسكرية.

وأضافت الوزارة أنه "تم إجراء العمليات العسكرية في أقاليم ننجارهار ولغمان ونوريستان وغزني وأوروزجان وهيرات وفارياب وجوزجان".

وتابعت الوزارة أنه تم تدمير العديد من مخابئ الارهابيين وأسلحتهم خلال العمليات العسكرية.

ولم تذكر الوزارة ما إذا كان هناك ضحايا في صفوف قوات الأمن أو المدنيين في العمليات.

وذكرت الوزارة أنه تم خلال المهمة نُفّذت 6 عمليات خاصة، و9 عمليات تطهير في 8 أقاليم.

وأجرى سلاح الجو الأفغاني93 طلعة جوية في تلك المهمة.

ولم تعلق طالبان حتى الآن على التقرير.