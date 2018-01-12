محاولة اغتيال رئيس لجنة الإعمار في مدينة الرقة السورية

الرقة- (د ب أ):

تعرض رئيس لجنة الإعمار في مجلس الرقة المدني التابع لقوات سورية الديمقراطية (قسد) المحامي ابراهيم الحسن، لمحاولة اغتيال في قريته بريف الرقة الشمالي، حسبما اعلن مصدر مقرب من العائلة اليوم الجمعة.

وقال المصدر من عائلة المحامي ابراهيم الحسن، الذي طلب عدم نشر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه لدى "عودة الحسن إلى منزله في بلدة تل الحمام،80 كيلومترا، شمالي مدينة الرقة ليل أمس الخميس، كان أشخاص يختبؤون بين الاشجار في حديقة منزله وقاموا بإطلاق النار عليه وإصابته بعدة رصاصات ولاذوا بالفرار دون التمكن من معرفتهم".

وأكد المصدر، الذي لم يتم تسميته، أن "المحامي الحسن تم نقله إلى مشفى مدينة تل ابيض، ثم نقل إلى مشفى مدينة منبج وتجاوز حاليا مرحلة الخطر".

ويشغل الحسن منصب رئيس لجنة الاعمار في "مجلس الرقة المدني"، الذي شكل من قبل قوات سورية الديمقراطية بمنتصف شهر أبريل الماضي .

يذكر أنه توجد في محافظة الرقة ثلاث مجالس، وهى مجلس تم تشكيله من قبل الحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة السورية في مدينة شانلي أورفه جنوب تركيا، ومجلس (قسد)، ومجلس يتبع للحكومة السورية ومقره محافظة حماة وسط سوريا.