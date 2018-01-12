ترامب يرفض مقترحا لاستعادة وضع الحماية لمهاجرين من هايتي والسلفادور ودول أفريقية

واشنطن- (د ب أ):

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أمس، الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب رفض مقترحا من جانب مشرعين لاستعادة الحماية المكفولة للمهاجرين القادمين من هايتي والسلفادور ودول أفريقية.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين اثنين أن ترامب قال ردا على المقترح: "لماذا نسمح لأشخاص يعيشون في دول قذرة بالقدوم إلى هنا؟".

وذكرت صحيفة واشنطن بوست، في تقريرها، أن ترامب شعر بخيبة أمل، عندما طرح المشرعون فكرة استعادة الحماية للمهاجرين القادمين من هذه الدول كجزء من اتفاق حول الهجرة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وبعد ذلك قال ترامب إن الولايات المتحدة عليها أن تسمح بالهجرة لمزيد من الأشخاص من دول مثل النرويج.

وجاء المقترح من جانب اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ كانا قد التقيا بترامب في المكتب البيضاوي، بحسب الصحيفة.

واقترح العضوان استعادة وضع الإقامة الخاص للسلفادوريين وغيرهم ضمن تشريع يقتضي كذلك تمويل لجدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك وتغيير نظام التأشيرة العشوائي.

وكان ترامب قد ألغى وضع الإقامة الخاص لنحو 200 ألف سلفادوري تم السماح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة منذ زلزال عام 2001.

كما تم إنهاء وضع الحماية المؤقت لأشخاص من هايتي ونيكاراجوا والسودان، وجميعها دول عانت في العقود الأخيرة من كوارث طبيعية هائلة وحروب أهلية، العام الماضي.

ودافع بيان صادر عن البيت الأبيض عن ترامب، قائلا إنه لن يقبل سوى بمشروع قانون بشأن الهجرة يعالج مخاوفه بشكل كاف.

وقال البيان: "كما هو الحال في الدول الأخرى التي تعتمد (نظام) هجرة قائم على الجدارة، يكافح الرئيس ترامب من أجل التوصل إلى حلول دائمة تجعل بلادنا أقوى من خلال الترحيب بالقادرين على الإسهام في مجتمعنا وتنمية اقتصادنا والاندماج في بلادنا العظيمة".

ووصف رئيس تجمع الأمريكيين السود في الكونجرس، النائب سيدريك إل ريتشموند، تعليق ترامب بأنه تحيز لصالح البيض.

وقال ريتشموند عبر تويتر إن استخدام ترامب لكلمة "قذرة" "هو دليل جديد على أن أجندته (التي تتبنى شعار) اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى، هي في الواقع أجندة (تتبنى شعار) اجعلوا أمريكا بيضاء مرة أخرى".

ودعت ميا لاف، وهي عضوة بالكونجرس عن الحزب الجمهوري بولاية يوتا وابنة لمهاجرين من هايتي، الرئيس إلى الاعتذار عن تصريحاته أمس.

وقالت ميا لاف في بيان عبر موقع تويتر: "إن تصريحات الرئيس فظة ومثيرة للانقسام واستعلائية وتضرب بقيم بلادنا عرض الحائط". وأضافت: "يجب على الرئيس أن يعتذر للشعب الأمريكي والدول التي أساء لها بصورة مفرطة".

وقال عضو مجلس الشيوخ أورين هاتش، وهو من يوتا أيضا وينتمي إلى الحزب الجمهوري: "إنني أتطلع إلى الحصول على شرح أكثر تفصيلا بشأن تعليقات الرئيس. إن جزءا مما يجعل أمريكا متميزة للغاية هو أننا نرحب بالأفضل والأذكى في العالم، بغض النظر عن بلادهم الأصلية".

ووصف السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال من كونيتيكت كلمات ترامب بـ "العنصرية الصارخة" و"خيانة وقحة للقيم الأمريكية".