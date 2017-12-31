الرئيس التونسي: 2018 ستكون سنة فارقة بعد إجراء الانتخابات البلدية

تونس - (أ ش أ)

أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أن 2018 ستكون سنة فارقة، موضحا أنها ستشهد استكمال المشروع الديمقراطي من خلال إجراء الانتخابات البلدية.

وقال السبسي - في كلمة وجهها إلى الشعب التونسي مساء اليوم الأحد بمناسبة العام الميلادي الجديد - إن سنة 2018 ستشهد نسبة نمو لا تقل عن 3%؛ بفضل عمل المواطنين، إضافة إلى تهيئة الظروف الجيدة ومواصلة العمل على نحو أفضل، مضيفا أن سنة 2017 لم تكن أسوأ سنة أو أفضل سنة مقارنة بالسنوات التي مضت، مشددا على أنه تم تحقيق بعض التقدم خلالها؛ حيث تم تسجيل نسبة نمو تقدر بـ2.2% في الوقت الذي لم تتجاوز نسبة النمو 1% في السنوات الماضية.

وأعرب الرئيس التونسي عن أمله في أن يكون العام الجديد، عام يمن وخير لكل التونسيين داخل الوطن أو خارجه، وكذلك للشعوب الصديقة والشقيقة.