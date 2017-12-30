الديوان الملكي الهاشمي: سنقوم بالملاحقة القانونية لكل من ينشر الأكاذيب

القاهرة - (وكالات)

أصدر الديوان الملكي الهاشمي في بيانًا للرد على الشائعات التي تدّعي أن إحالة ثلاثة أمراء من الجيش إلى التقاعد جاء بعد الكشف عن اتصالات بين هؤلاء والقيادة السعودية والإماراتية، تمهيدا لتدبير الانقلاب في المملكة الأردنية.

وقال البيان: "تناقلت بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي إشاعات وادعاءات باطلة ملفقة ومغرضة تشيع لأكاذيب تسيء إلى أصحاب السمو الملكي الأمراء فيصل بن الحسين وعلي بن الحسين وطلال بن محمد".

وتابع: "سيقوم الديوان الملكي الهاشمي بالملاحقة القانونية لكل من يسيء أو ينشر الأكاذيب، والمزاعم الباطلة بحق أصحاب السمو الملكي الأمراء والأسرة الهاشمية، حيث أن ما نشر من أخبار مختلقة أخيرا يهدف إلى الإساءة إلى الأردن والنيل من مؤسساته".

ووفق البيان، لن تمر مثل هذه الأكاذيب على شعبنا الوفي، ولن تمس وحدته الوطنية، والعلاقة المتينة الراسخة بين أبناء الشعب الأردني والعائلة الهاشمية.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد وجه إلي الأمراء الشكر بعد إحالتهم للتقاعد من القوات المسلحة الأردنية.