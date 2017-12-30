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أهم التصريحات في 24 ساعة: "الأنظمة القمعية لا تستمر إلى الأبد"

11:49 م السبت 30 ديسمبر 2017
أهم التصريحات في 24 ساعة: "الأنظمة القمعية لا تستمر إلى الأبد"

إعداد – محمد الصباغ:

وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مظاهرات إيران بأنها بلا قيمة، وذلك بعدما قال ترامب إن "الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد"، فيما أبرز العميد أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي بأن تحالف تركيا مع السودان وقطر يسعى لتسييج ليبيا بحزام إخواني.

ويمكن متابعة أبرز التصريحات من حول العالم عبر الصفحات التالي..

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران الخارجية الإيرانية ليبيا

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