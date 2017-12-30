أكثر الكلمات إنتشاراً

كنيسة حلوان الأهلي_أتلتيكو مدريد الكريسماس سد النهضة القدس المحتلة محمد صلاح

اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية وداعش في ريف دير الزور

11:13 ص السبت 30 ديسمبر 2017
اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية وداعش في ريف دير الزور

لندن في 30 ديسمبر /أ ش أ)

قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن قتالا عنيفا دار بين قوات (سوريا الديمقراطية) الكردية المدعومة من واشنطن وبين تنظيم ( داعش) الإرهابي على الضفاف الشرقية لنهر الفرات في ريف دير الزور .

وقال المرصد - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم السبت - إن قوات (سوريا الديمقراطية) تحاول تحقيق تقدم ينهي سيطرة التنظيم على شرق الفرات الا أن مسلحي (داعش) تمكنوا من السيطرة على بلدة أبو حمام ومناطق أخرى. مشيرا إلى أن عمليات القصف مستمرة بين طرفي القتال وسط حركة نزوح مستمرة للمدنيين.

هذا المحتوى من

المرصد السوري حقوق الانسان قوات سوريا الديمقراطية داعش دير الزور

الخبر التالى:

مؤسسة خيرية دولية: الصراعات في العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى

إعلان

أخبار قد تهمك

الأخبار المتعلقة

الأكثر قراءة الآن

إعلان

التعليقات

إعلان