اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية وداعش في ريف دير الزور

لندن في 30 ديسمبر /أ ش أ)

قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن قتالا عنيفا دار بين قوات (سوريا الديمقراطية) الكردية المدعومة من واشنطن وبين تنظيم ( داعش) الإرهابي على الضفاف الشرقية لنهر الفرات في ريف دير الزور .

وقال المرصد - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم السبت - إن قوات (سوريا الديمقراطية) تحاول تحقيق تقدم ينهي سيطرة التنظيم على شرق الفرات الا أن مسلحي (داعش) تمكنوا من السيطرة على بلدة أبو حمام ومناطق أخرى. مشيرا إلى أن عمليات القصف مستمرة بين طرفي القتال وسط حركة نزوح مستمرة للمدنيين.