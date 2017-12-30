مؤسسة خيرية دولية: الصراعات في العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى

برلين (د ب أ)

قال رئيس مؤسسة "كاريتاس انترناشونال" الخيرية الكاثوليكية الدولية لقناة "إس.دبليو.آر" التلفزيونية الالمانية أن هناك صراعات تحدث في العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف أوليفر مولر "إننا في عالم أقل وأقل سلمية، تهيمن عليه صراعات أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف أن كاريتاس تنشط حاليا في 70 دولة، بما في ذلك مناطق الازمات مثل سورية والكونغو وجنوب السودان.

وتابع "ما يقلقنا هو الزيادة الكبيرة في عدد الكوارث الطبيعية" مشيرا إلى حوادث الجفاف وحرائق الغابات والفيضانات في مختلف دول العالم.

وأضاف أن هناك حاليا في المتوسط 350 كارثة طبيعية سنويا، وهو رقم ضعف ما كان عليه في تسعينيات القرن الماضي.

وألقى باللوم في تلك الزيادة على تغير المناخ.

لكنه قال إنه في الجانب الايجابي، فإن التبرعات إلى منظمته "زادت بشكل كبير" وأنفقت حوالي 87 مليون يورو (104 ملايين دولار) هذا العام، بارتفاع عن 67 مليون يورو في عام 2016 .