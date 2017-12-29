إضراب للشرطة في شمال البرازيل والحكومة تدفع بآلاف الجنود للمنطقة

ناتال - (د ب أ):

دفعت الحكومة البرازيلية بحوالي ألف جندي إلى ولاية ريو جرانده دي نورته في شمالى البلاد لحفظ الأمن بعد إضراب نظمه أفراد الشرطة هناك منذ أسبوع.

وقال وزير الدفاع البرازيلي راؤول يونجمان اليوم الجمعة: "اليوم نرسل بخمسمائة من رجال القوات المسلحة لضمان الأمن في منطقتي ناتال وموسورو المكتظتين بالسكان، وسنرسل بألف وخمسمائة آخرين خلال 48 ساعة المقبلة".

ويطالب رجال الشرطة في المنطقة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.

أعلن القضاء البرازيلي أن الإضراب غير قانوني وفرض عقوبات مالية على نقابتهم.

وتم الإبلاغ عن العديد من عمليات السطو على البنوك والسرقات منذ أن امتنع رجال الشرطة عن العمل في شمال البلاد.

تعتبر ناتال أخطر مدينة في البرازيل وعاشر أخطر مدينة في العالم ، حيث تبلغ نسبة عمليات القتل هناك 5ر69 % لكل مائة ألف نسمة.

ساءت الحالة الأمنية بشدة خلال الفترة الأخيرة بمناطق واسعة في البلاد بسبب تقليص ميزانية الشرطة نظرا للأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعاني منها الموازنة البرازيلية.

كانت الحكومة دفعت بـ 8500 جندي لمنطقة ريو دي جانيرو خلال يوليو الماضي لحفظ الأمن هناك.