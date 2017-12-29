صحيفة: بكين تتصدى لجهود أمريكية لوضع 10 سفن صينية على القائمة السوداء

نيويورك – (أ ش أ(

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن الصين تتصدى لجهود أمريكية لتمرير قرار في مجلس الأمن الدولي بوضع 10 سفن صينية على القائمة السوداء لانتهاكها العقوبات الأممية على كوريا الشمالية.

ولفتت الصحيفة - في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة- إلى أن مسئولين أمريكيين دعوا إلى تحديد جميع السفن المتورطة في خرق العقوبات الأممية رسميا، ما يتطلب منع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لهذه السفن من دخول موانئها.

وذكرت تقارير إعلامية، أن الصين سمحت بنقل النفط إلى كوريا الشمالية في إطار عملية نقل متبادل بين حاويات من البلدين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إنه "مستاء جدا" من الصين بسبب السماح بنقل النفط إلى بيونج يانج، معتبرا أن الصين "ضُبطت والدماء تلطخ يديها"، وأنه لن يكون هناك "حل ودي" مع كوريا الشمالية إذا سُمح لها بالحصول على النفط، فيما نفت بكين بدورها، إرسال نفط إلى كوريا الشمالية بما يخالف العقوبات الأممية عليها.

من جانبها، أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم، أنها صادرت إحدى السفن الموضوعة ضمن القائمة المقترحة من جانب الولايات المتحدة، وفقا لما نقلت "وول ستريت جورنال" عن مسئول كوري.

وقال دبلوماسيون مطلعون على ذلك الملف للصحيفة نفسها، إن الصين أخبرت الأمم المتحدة، أمس، أنها ستوافق على وضع 4 سفن فقط من الـ10 المحددة من جانب الولايات المتحدة.

ويأتي الموقف الصيني وسط مخاوف متصاعدة من جانب الانتهاكات البحرية للعقوبات الأممية على كوريا الشمالية، والتي أيدتها الصين في مجلس الأمن، والمتعلقة ببرنامج بيونج يانج للصواريخ الباليستية طويلة المدى والاختبارات النووية.

وأيدت الصين - قبل أيام - قرار للأمم المتحدة يتضمن خفض صادرات النفط إلى كوريا الشمالية بنسبة 90%، ضمن المساعي الأممية للحد من تجارب بيونج يانج الصاروخية.