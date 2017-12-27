ماكرون يدعو الملك سلمان إلى ضرورة حل الأزمة اليمنية عبر المفاوضات

باريس- (أ ش أ):

أعلن قصر الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد - في اتصال هاتفي بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز - ضرورة عودة طرفي النزاع في اليمن إلى مائدة المفاوضات نظرا لأن الحل العسكري لن ينهي الأزمة في هذا البلد.

وذكر بيان لقصر الإليزيه اليوم الأربعاء، أن الرئيس ماكرون جدد - خلال الاتصال الذي جرى في 24 ديسمبر - إدانته لإطلاق صاروخ من ميليشيات الحوثي على الرياض في 19 ديسمبر الجاري.

وأشار البيان إلى أن الجانبين تتطرقا إلى الملف السوري في ظل مساعي فرنسا للعودة لمسار جنيف والعمل على وضع خطة سلام متوازنة ودعم التوصل لحل شامل يراعي كافة الأطراف.. كما توجه ماكرون، بالشكر للملك سلمان لمساهمة بلاده بـ 100 مليون يورو لدعم قوة مجموعة الساحل التي تواجه صعوبة في جمع التمويل اللازم لتلبية احتياجاتها.

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قام بزيارة سريعة للرياض في نوفمبر الماضي التقى خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.