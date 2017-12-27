وصول قوات تركية إضافية إلى قطر

القاهرة - وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، أمس الثلاثاء، وصول دفعة جديدة من القوات المسلحة التركية إلى قاعدة "العديد" الجوية العسكرية، لتنضم إلى نظيرتها الموجودة في هذا البلد منذ بدء الأزمة الخليجية، حسبما نقلت وكالة "شينخوا" الصينية"

وأفادت مديرية التوجيه المعنوي بالوزارة في بيان لها عن "وصول دفعة تعزيزية جديدة من القوات المسلحة التركية الشقيقة التي تضم عناصر تابعة لقيادة القوات المشتركة التركية، إلى قاعدة العديد الجوية"، جنوب غربي العاصمة الدوحة.

وأضاف البيان أن وصول هذه الدفعة يأتي ضمن الاتفاقية الدفاعية المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تنضم هذه الدفعة إلى القوات التركية الموجودة حاليا بكتيبة طارق بن زياد الآلية.

وأوضح أن القوات المنضمة حديثا ستباشر تمارين عسكرية مع القوات المسلحة القطرية "لرفع القدرات العسكرية المشتركة".

يُذكر أنّ تركيا وقفت إلى جانب قطر في أزمتها، حيث ترسل لها مواد غذائية جواً وبحراً، ونشرت قوات على أراضيها وأجرت مناورات مشتركة معها، بعدما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقتهم الديبلوماسية مع قطر وفرضوا عليها حصاراً برياً وبحرياً وجواً، متهمين الدوحة بدعم الإرهاب والتقرّب من إيران.

واستقبلت الدوحة عدة دفعات من القوات التركية التي وصلت إلى قاعدة العديد، بعد أن أقر البرلمان التركي في 7 يونيو، أي بعد يومين من تفجر الأزمة، مشروع قانون يسمح للحكومة التركية بنشر وحدات من قواتها المسلحة في الأراضي القطرية التي تحتضن قاعدة عسكرية تركية بموجب اتفاق أبرمه البلدان عام 2014.​