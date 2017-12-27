رئيس الوزراء التركي يتوجه للرياض في زيارة رسمية

أنقرة (د ب أ)

توجه رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم صباح اليوم الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية لعقد مباحثات مع المسؤولين هناك.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية للأنباء، يرافق رئيس الوزراء في الزيارة وزيرا الصحة، والعمل والضمان الاجتماعي.

ومن المنتظر أن يلتقي رئيس الوزراء في إطار زيارته العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وإلى جانب العلاقات الثنائية، ستتناول المحادث العديد من القضايا الإقليمية والدولية.