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رئيس الوزراء التركي يتوجه للرياض في زيارة رسمية

10:15 ص الأربعاء 27 ديسمبر 2017
رئيس الوزراء التركي يتوجه للرياض في زيارة رسمية

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم

أنقرة (د ب أ)

توجه رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم صباح اليوم الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية لعقد مباحثات مع المسؤولين هناك.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية للأنباء، يرافق رئيس الوزراء في الزيارة وزيرا الصحة، والعمل والضمان الاجتماعي.

ومن المنتظر أن يلتقي رئيس الوزراء في إطار زيارته العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وإلى جانب العلاقات الثنائية، ستتناول المحادث العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

 

 

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