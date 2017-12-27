وزير الخارجية الألماني يضع شروطا لتشكيل ائتلاف حاكم مع تحالف ميركل

برلين (د ب أ)

وضع وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل شروطا أمام التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، لتشكيل ائتلاف حاكم معه.

وقال جابريل، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء إنه لم يُحسم بعد "ما إذا كان من المنطقي الدخول في مفاوضات لتشكيل ائتلاف حاكم... إذا استمر ديوان المستشارية في رفض كافة مقترحات إصلاح الاتحاد الأوروبي، لن يكون هناك ائتلاف حاكم مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي".

وأضاف جابريل: "ومن الواضح أيضا أنه لن يكون من المنطقي الدخول في مفاوضات ائتلاف حاكم إذا أصر التحالف المسيحي على أن يظل وضع أصحاب التأمين الصحي الوطني أسوأ من وضع أصحاب التأمين الصحي الخاص".

وذكر جابريل أن مفاوضات ما يعرف باسم ائتلاف "جامايكا" باءت بالفشل لأن التحالف المسيحي لم يعلن عن أسباب رغبته في الحكم، موضحا أن منطلق تولي الحكومة ينبغي أن يكون صالح ألمانيا وليس سياسة الحزب، وقال: "الآن يتعين على التحالف المسيحي أن يقول ما الذي يريده فعلا من أجل ألمانيا. يتعين عليه الإفصاح عن ذلك. الحزب الاشتراكي الديمقراطي واضح في هذا الأمر".

تجدر الإشارة إلى أن التحالف المسيحي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

ويقصد بمفاوضات ائتلاف "جامايكا" المحادثات التي جرت بين التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر لتشكيل ائتلاف حاكم. ويطلق على الأحزاب الثلاثة اسم "جامايكا" ، لأن الألوان المميزة للأحزاب المشاركة هي نفس ألوان علم دولة جامايكا، ممثلة في التحالف المسيحي (اللون الأسود) وحزب الخضر (اللون الأخضر) والحزب الديمقراطي الحر (اللون الأصفر).