وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي في مواجهات شرق غزة

غزة - (د ب أ):

توفى شاب فلسطيني، اليوم الأحد، متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي خلال مواجهات شرق قطاع غزة قبل عدة أيام ، بحسب مصادر فلسطينية.

وقالت المصادر إن شابا في العشرينات من عمره توفى متأثراً بجراح خطيرة أصيب بها برصاص إسرائيلي قبل عدة أيام شرق مدينة غزة.

وكان شاب أخر توفى يوم أمس السبت متأثرا بجراحه في نفس المواجهات.

وترتفع بذلك حصيلة القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة إلى ثمانية منذ بدء الاحتجاجات الفلسطينية على الإعلان الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في السادس من الشهر الجاري.