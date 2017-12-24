الاحتلال اﻹسرائيلي يغلق المدخل الشمالي لمدينة رام الله

رام الله - (أ ش أ):

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة في الضفة الغربية المحتلة، مبررة هذه الخطوة بالأوضاع الأمنية، في إشارة إلى المظاهرات والمواجهات المستمرة منذ أسبوعين في العديد من مدن الضفة الغربية احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعلان القدس عاصمة ﻹسرائيل.

ويعد هذا المدخل هو أحد الشوارع الرئيسية التي تربط مدن وسط الضفة الغربية بشمالها.

وكان ستة فلسطينيين أصيبوا أمس في مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية "مادما" جنوب نابلس (شمالي الضفة)، وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية الى إن أحد المصابين تعرض للرصاص الحي، وتم نقل الجرحى إلى مستشفى رفيديا في مدينة نابلس.

وفي وقت سابق من أمس السبت، فرقت قوات الاحتلال مسيرة سلمية عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم جنوبي الضفة باستخدام الرصاص المطاطي وقنابل الغاز ، حيث تعرض عدد من المتظاهرين للاختناق جراء استنشاق الغاز.

وكانت الضفة الغربية شهدت الجمعة مظاهرات تخللتها مصادمات أسفرت عن إصابة أكثر من ستمائة فلسطيني بجروح متفاوتة، بينما استشهد فلسطينيان في مواجهات شرقي قطاع غزة حيث تجددت المواجهات أمس في القطاع ، بين متظاهرين فلسطينيين وجنود الاحتلال بالقرب من السياج الحدودي شمالي القطاع، وهو ما أسفر عن إصابة شابين فلسطينيين .

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة إن أحد الشابين أصيب برصاصة في القدم، بينما أصيب الآخر بقنبلة غاز في يده خلال مواجهات شرق بلدة جباليا.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 14 منذ اندلاع المواجهات مع قوات الاحتلال بالقدس والضفة وغزة احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.