عكاشة يرد على سخرية السوشيال بعد زواجه بـ"حياة الدرديري"- فيديو

كتب – محمود رمزي:

قال الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة، إن رواد مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر" و"فيسبوك"، المنتمين إلى التيار اليساري وراء حملة السخرية من زواجه بالإعلامية حياة الدرديري.

وأَضاف عكاشة، فى حواره لمصراوي: "قبل زواجي، قدمت حلقتين على قناة الحياة، وهاجمت فيها اليساريين بضراوة شديدة، وهم أكثر الناس نشاطا على السوشيال ميديا، اليساري بيحب يقعد على الكرسي، ويتكلم بس، وشغال على الكمبيوتر، وطبعا مدعوم بقوة من الإخوان والسلفيين".

وتابع: "لم أتابع حملة السخرية، ومكنتش متابعها وسمعتها من الناس، وما فرقتش معايا، أنا أكتر واحد إتهاجم في مصر، مش هتفرق معايا ولا جابت نتيجة شغل الأفراد، أنا شركات سوشيال ميديا في تركيا شغالة على توقيق عكاشة".

وحول موقف حياة الدرديري من حملة السخرية قال عكاشة: "ولا اتضايقت، حياة المذيعة المعارضة الأولى للإخوان، وهناك عداء مع الجماعة وكانت بتنزل مليونيات، في ظل عدم نزول المذيعات الآخريات، شيء طبيعي في نفس الوقت أن تجد عداء من الإخوان" .

واختتم ضاحكا: "أنا وحياة متعودين دايما على الهجوم، ومفرقش معانا".