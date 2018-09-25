هل تظهر حياة الدرديري مع زوجها على قناة الحياة؟.. عكاشة يجيب

كتب – محمود رمزي:

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن زوجته الإعلامية حياة الدرديري لن تعود للعمل الإعلامي قبل شهر يناير 2019.

وأضاف "عكاشة"، في حوار لمصراوي: "زوجتي في إجازة، وفي الحقيقة عندها حق؛ لأن ملامح الساحة الإعلامية لن تتضح قبل 2019".

وردا على سؤال: هل تظهر حياة الدرديري معه ببرنامج قناة الحياة؟ قال: "ليس شرطا، هي حرة، ومش شرط كل طبيب اتجوز طبيبة، تشتغل في المستشفى بتاعته أو تدخل معاه غرفة العمليات".

وحول نوعية البرنامج الذى تعود به زوجته للشاشة: ""ممكن تكون عايزة تقدم نفس النوعية من البرامج السابقة في قناة الفراعين".

يذكر أن الإعلامي توفيق عكاشة، وحياة الدرديري، تزوجا في 30 يونيو الماضي، في حفل عائلي ضم الأصدقاء والأقارب فقط، وعاد عكاشة مرة أخرى إلى الشاشة، بتقديم البرامج من خلال شاشة قناة الحياة، بعد تعاقده مع إعلام المصريين بتقديم برنامج على قناة الحياة لمدة 3 سنوات.