"الصحة": إغلاق 26 منشأة طبية غير مرخصة بالتجمع الخامس ومدينتي

كتب - أحمد جمعة:

اعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 26 منشأة طبية خاصة غير مرخصة بمناطق التجمع الخامس، والرحاب، ومدينتي، في حملة شنتها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان، الثلاثاء، أن المنشآت غير المرخصة التي جرى إغلاقها عبارة عن عيادات خاصة ومراكز طبية، ومعامل تحاليل ومراكز للأشعة، لافتًا إلى أنه خلال الحملة تم رصد العديد من المخالفات الطبية داخل هذه المنشآت، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وأضاف الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه تم خلال الحملة المرور على 257 منشأة طبية للتأكد من توافر الاشتراطات الطبية بها سواء من حيث التراخيص للمنشأة أو للعاملين بها، فضلاً عن مراجعة كافة الاشتراطات الطبية وطرق مكافحة العدوي في تلك المنشأت ، حرصاً على صحة وسلامة المرضى.

وشدد "محروس" على أنه لاتهاون فى حياة المرضى، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال اى مخالفات يتم رصدها، مؤكدا على استمرار تلك الحملات التفتيشية على كافة المنشآت الطبية الخاصة بمناطق الجمهورية المختلفة.