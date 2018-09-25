خدمة مجانية جديدة من "الكهرباء" لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

كتب- محمد صلاح:

تدرس وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الفترة الحالية، إطلاق خدمة جديدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف المناطق بشحن العدادات مسبوقة الدفع لكبار السن داخل منازلهم؛ تيسيرا عليهم دون الحصول على مقابل مادي نظير تلك الخدمة.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن بدء المرحلة التجريبية للخدمة الجديدة بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء قبل تعميمها بمختلف شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن الهدف من الخدمات الجديدة التي تتبناها الوزارة خلال الفترة الحالية تطوير وتحسين مستوى الخدمة، بتوفير خدمة جديدة لشحن عداد الكهرباء من المنزل، موضحًا أن هذه الخدمة تقدم لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة فقط.

وفي تصريحات صحفية له، قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن شركات توزيع الكهرباء الـ9 تسعى لتطوير الخدمة المقدمة للمواطن وتذليل جميع العقبات أمامهم، مؤكدا أن سياسة الوزارة حاليا تهدف إلى تقديم خدمة مميزة وبأعلى جودة للمواطن.