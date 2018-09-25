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للمرة الثانية في 24 ساعة.. محافظ الجيزة يتفقد إنارة المحور و15 مايو

11:33 ص الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
للمرة الثانية في 24 ساعة.. محافظ الجيزة يتفقد إنارة المحور و15 مايو

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب- إسلام ضيف:

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، منتصف ليلة أمس، محور 26 يوليو وكوبري 15 مايو؛ لمتابعة حالة الإنارة العامة للمحاور المرورية الهامة.

وقالت محافظ الجيزة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن المحافظ تابع أعمال الصيانة التي تجريها المحافظة لجميع الأعمدة، حرصًا على حياة قائدي السيارات، مطالبًا بتكثيف الأعمال وإجراء الصيانة الدورية.

وأوضح راشد على أن أعمال الصيانة تشمل تغيير الكابلات، وصيانة ولاعات الإنارة، وتركيب لمبات ليد موفرة للطاقة، مشيراً إلى أن الأعمال تشمل كافة الأعمدة بداية من ميدان لبنان وحتى مدخل مدينة الشيخ زايد.

رافق المحافظ خلال جولته التفقدية اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء جمال عبدالرشيد رئيس مدينة الجيزة.

أحمد راشد محافظة الجيزة كوبري 15 مايو محور 26 يوليو

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