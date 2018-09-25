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موظف المطار "الأمين" عثر على شيك لحامله بـ150 ألف جنيه وسلمه للأمن

09:43 ص الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
موظف المطار "الأمين" عثر على شيك لحامله بـ150 ألف جنيه وسلمه للأمن

أرشيفية

كتب - طه عبيد:

عثر منسق بساحات انتظار السيارات في مبنى الركاب رقم 3 في مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، على حقيبة بها "شيك لحامله" وكروت فيزا، كانت متروكة بساحات انتظار السيارات، وقام بتسليمها إلى الأمن.

وقالت مصادر أمنية في المطار، إن "محمد محمود تمام" منسق ساحات انتظار السيارات، وجد حقيبة أثناء مروره للاطمئنان على الحالة الأمنية، وبعد فتحها أمام المتواجدين، عثر بداخلها على مبالغ مالية وشيك بـ155 ألف جنيه لحامله، و10 كروت فيزا، وسلمها لمباحث مبني الركاب 3 بالمطار.

وحضر صاحب الحقيبة إلى مباحث المطار، وقدم الشكر لمنسق ساحات الانتظار، وطالب منحه مكافأة مالية، إلا أن المنسق "الأمين" رفض.​

ساحات انتظار مطار القاهرة الدولي كروت فيزا شيك لحامله

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