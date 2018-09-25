الأحد المقبل.. بدء تسليم قطع الأراضى السكنية في المنيا الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس محمد مصطفى ، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بأنه سيتم تسليم قطع الأراضى السكنية بحي مدينة المنيا الجديدة السياحى، التى سبق حجزها، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 30/9/2018، وحتى يوم الثلاثاء 9/10/2018.

وقال: سيتم تسليم قطع أراضى المنطقة الأولي، بلوك 10049، من1 : 18، يوم الأحد 30/9/2018، والقطع من 19 : 36، يوم الإثنين1/10/2018، وقطع أراضى البلوك10050، من 1 : 18، يوم الثلاثاء2/10/2018، والقطع من 19 : 30، يوم الأربعاء 3/10/2018، وسيتم تسليم قطع أراضى المنطقة الثانية، من 1 : 11، يوم الخميس4/10/2018، وتم تخصيص يومى الإثنين 8/10/2018، والثلاثاء9/10/2018، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.​