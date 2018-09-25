"طب الأزهر" تنظم ماراثون لاختراق الضاحية بمشاركة رئيس الجامعة

كتب – محمود مصطفى:

تنظم كلية طب الأزهر بنين بمدينة نصر، صباح اليوم الثلاثاء، ماراثون لاختراق الضاحية، يشارك فيه أعضاء هيئة التدريس والطلاب والوافدين من دولة ماليزيا.

ويبدأ الماراثون في تمام العاشرة صباحًا من أمام ملاعب كلية طب البنين، ويمر بإدارة الجامعة وكلية العلوم والبنك الأهلي وكلية الزراعة.

وقال الدكتور أحمد سليم عميد كلية طب البنين، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن الماراثون يشارك فيه الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر وبعض نوابه.​