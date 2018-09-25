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    سامح شكري يشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بنيويورك

    02:42 ص الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
    سامح شكري يشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بنيويورك

    وزير الخارجية سامح شكري

    نيويورك - (أ ش أ):

    شارك وزير الخارجية سامح شكري، أمس الاثنين، في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الذي عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تتواصل أعمالها بنيويورك.

    وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الوزراء العرب ناقشوا كافة القضايا العربية المطروحة على جدول أعمال الشق رفيع المستوى من أعمال الجمعية العامة.

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