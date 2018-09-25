متحدث الرئاسة: لقاء السيسي وترامب "هام" من حيث التوقيت

كتبت – سحر عزام:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيكون هامًا من حيث التوقيت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" أمس الاثنين، أن لقاء السيسي وترامب سيتطرق لمجمل القضايا في المنطقة العربية وكافة الشواغل المصرية، لافتًا إلى عقد الرئيس السيسي لقاءات مكثفة مع عدد من قادة الدول واشتراكه في قمة "نيلسون مانديلا" للسلام.

وتابع: "السيسي التقى مع الأمير عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات ولقاء مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية وعدد من رؤساء الشركات الأمريكية، ولقاء مع رئيس وزراء النرويج وغيرهم من المسئولين.