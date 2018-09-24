"الصحة": تحقيقات "ديرب نجم" لم تنته.. والأطباء يعملون في ظروف قاسية

كتب- محمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن التحقيقات في حادث وفاة وإصابة مرضى الغسيل الكلوي في مستشفى "ديرب نجم" لم تنته، مؤكدة أن كل مقصر سينال جزائه.

وأضافت خلال لقائها من نيويورك ببرنامج "رأي عام" على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، على هامش وجودها ضمن وفد مصر المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "الخطأ البشري وارد، لكنه ليس مقبولًا".

وتابعت "زايد"، أن الأطباء والممرضات يعملون في ظروف قاسية، لكن الإهمال والتقصير في عملهم يساوي حياة إنسان، مشيرة إلى أنهم يؤدون دورهم جيدًا، وستشهد المرحلة المقبلة نهضة على مستوى الآداء في ظل دعم القيادة السياسية.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن المستشفيات تجري حوالي 8 مليون جلسة غسيل كلوي سنويًا، والمريض يتحمل معاناة المرض لفترات طويلة.

وقالت إن شركات الدواء العالمية تسعى للاستثمار في السوق المصري، مشيرة إلى القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية خلال شهرين فقط، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.