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    وزير التموين: مصر لن تستورد طماطم أو خضروات من الخارج- فيديو

    11:14 م الإثنين 24 سبتمبر 2018
    وزير التموين: مصر لن تستورد طماطم أو خضروات من الخارج- فيديو

    الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين

    كتبت- سحر عزام:

    قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة لن تستورد طماطم أو خضروات أو فاكهة، من الخارج، وأن الأمر يخضع لاقتصاديات السوق الحر.

    وأضاف "المصيلحي"- خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" مساء الإثنين:"الطماطم مجنونة، وحساسة للمناخ والمواسم ولها عروات، والصناعات المكملة للزراعة مهمة جدا"، لافتًا إلى أن المناطق اللوجستية ستتضمن مصانع للتصنيع الزراعي، وتخزين وفرز وتعبئة الخضروات والفاكهة.

    وتابع الوزير: "أن تأمين وصول السلع للمواطنين يحتاج بنية أساسية للتجارة الداخلية"، مشيرًا إلى أن مصر لديها من جميع السلع الاستراتيجية ما يكفي على الأقل 3 شهور.

    وزارة التموين علي المصيلحي السوق الحر استيراد السلع

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