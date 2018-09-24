وزير التموين: مصر لن تستورد طماطم أو خضروات من الخارج- فيديو

كتبت- سحر عزام:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة لن تستورد طماطم أو خضروات أو فاكهة، من الخارج، وأن الأمر يخضع لاقتصاديات السوق الحر.

وأضاف "المصيلحي"- خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" مساء الإثنين:"الطماطم مجنونة، وحساسة للمناخ والمواسم ولها عروات، والصناعات المكملة للزراعة مهمة جدا"، لافتًا إلى أن المناطق اللوجستية ستتضمن مصانع للتصنيع الزراعي، وتخزين وفرز وتعبئة الخضروات والفاكهة.

وتابع الوزير: "أن تأمين وصول السلع للمواطنين يحتاج بنية أساسية للتجارة الداخلية"، مشيرًا إلى أن مصر لديها من جميع السلع الاستراتيجية ما يكفي على الأقل 3 شهور.