وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية "غير مسبوق"

كتب- محمود مصطفى وسحر عزام:

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر لديها سلع استراتيجية تكفي لعدة أشهر، مضيفًا: "لدينا من القمح ما يكفي لمدة 5 أشهر، ومن السكر 6 أشهر، ومن الزيت 3 أشهر، ومن اللحوم الطازجة حتى آخر 2019، ومن الدواجن 7 أشهر".

وأشار الوزير، إلى أن احتياطي مصر من السلع الأساسية غير مسبوق.

وتابع "المصيلحي"- خلال استضافته في برنامج "مساء dmc" عبر فضائية "dmc"، الاثنين- "قرارات الإصلاح الاقتصادي مهمة، وإنه من دون الإصلاح الاقتصادي لا يمكن بناء اقتصاد سليم على أسس سليمة"، موضحا أن قرار تعويم الجنيه جاء متأخرًا.

وأوضح وزير التموين، أنه منذ توليه منصبه كانت تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي له توفير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن البنك المركزي وفر نحو 1.8 مليار دولار لبناء الاحتياطي الاستراتيجي وقتها، يكفي مصر 3 أشهر احتياطي من السلع الأساسية، والآن مصر لديها احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية "غير مسبوق".