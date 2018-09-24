"أنت تقدر تكون".. جامعة عين شمس تستقبل طلابها بماراثون للدراجات

كتب- محمد قاسم:

نظمت جامعة عين شمس، مارثون للدراجات في اليوم الثاني لمهرجان استقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد تحت شعار "أنت تقدر تكون".

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وسمير عبد الناصر الأمين العام للجامعة.

وتوافد الطلاب على خيم المهرجان التي تتضمن تعريف الطلاب بالأنشطة الرياضية والثقافية والفنية التي تقدمه الإدارة العامة لرعاية الشباب، بالإضافة إلى معرض للكتاب يحوي أكثر من ألف كتاب توزع مجاناً على الطلاب، فضلاً عن التعريف بـ7 نماذج محاكاة مثل محاكاة مجلس الوزراء، والنواب والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والمجالس المحلية.

كما ضم المهرجان، حملة للتبرع بالدم وحملة الكشف عن فيروس سي مجاناً للطلاب تحت شعار "حلل واطمن" والتى تستمر حتى غدا الثلاثاء، بالحرم الرئيسي للجامعة بجوار البوابة الرئيسية.

