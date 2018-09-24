بعد خضوعها لإشراف المؤسسة.. "أخبار اليوم" توضح موقف "المصريون"

كتب- مصطفى علي:

قال أحمد جلال، مدير عام مؤسسة أخبار اليوم، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، إن المؤسسة تعكف خلال الأيام المقبلة على دراسة موقف جريدة "المصريون" التي قررت لجنة التحفظ على أموال الإخوان وضعها تحت إشراف المؤسسة.

وأضاف جلال، لمصراوي، أن المؤسسة تبحث كل الأمور الإدارية الخاصة بالصحيفة والموقع الإلكتروني، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إدارة صحف تابعة للإخوان، إذ ندير حاليا جريدة "البورصة" وموقع ديلي نيوز وفق بروتوكول مع لجنة التحفظ على أموال الإخوان.

وأوضح أنه يبحث موقف الجريدة من الصدور، نافيا إمكانية تسريح أحد من العاملين بها خلال الفترة المقبلة أو تسريح أي من العاملين بالبورصة وديلي نيوز.