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الإمام الأكبر: دور الأزهر لا ينحصر في التعليم فقط

03:29 م الإثنين 24 سبتمبر 2018
الإمام الأكبر: دور الأزهر لا ينحصر في التعليم فقط

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب والدكتور أحمد الم

كتب - محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، خلال زيارته للقاهرة

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن رسالة الأزهر متجددة دائمًا، ودوره لا ينحصر في التعليم بل يتعدى ذلك إلى خدمة الناس في كافة المجالات خاصة في المجالات الصحية، والتي هي عمل مشترك بين التعليم والعمل الخيري، مبينًا أن الأزهر الشريف يسعى دائمًا إلى التعاون المثمر والفعال الذي يعود بالخير على الإنسانية كافة، داعيًا المنظمة إلى مضاعفة جهودها في محاربة الأمراض التي تفتك بالمنطقة.

من جانبه أعرب المنظري، عن تقديره الكبير لفضيلة الإمام الأكبر على المجهودات الكبيرة والملموسة التي يبذلها الأزهر في المجالات الصحية على مستوي الإقليم، موضحًا أن المنظمة تتابع أنشطة الأزهر المنتشرة عبر العالم، من خلال القوافل الطبية والإغاثية المتتابعة التي يوجهها الأزهر إلى عدد من دول العالم.

أحمد الطيب الأزهر الشريف منظمة الصحة العالمية

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